Україна на 12 позицій випередила Росію у рейтингу верховенства права – дослідження

Україна посіла 77-ту позицію серед 113 країн світу у рейтингу верховенства права за 2017-2018 роки, на 12 пунктів випередивши Російську Федерацію. Результати рейтингу оприлюднені на сайті міжнародної неурядової організації World Justice Project.

Індекс верховенства права складається раз на два роки. За даними експертів організації, порівняно з попередніми оцінками, Україна піднялась на одну позицію.

Лідерами рейтингу стали Данія, Норвегія та Фінляндія. На останніх місцях рейтингу опинились Венесуела, Камбоджа та Афганістан.

Індекс верховенства права відображає забезпечення законності в країні та розраховується з урахуванням стану урядових повноважень, рівня корупції, відкритості уряду, фундаментального характеру права, забезпечення порядку і безпеки, цивільного та кримінального правосуддя.