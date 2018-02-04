Штаб: на Донбасі поранені двоє українських військових

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі двоє військових поранені внаслідок обстрілів.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні були зафіксовані три обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків.

За даними штабу, на донецькому напрямку бойовики порушили біля Кам’янки вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів, на Приазов’ї вони застосували гранатомети по силах АТО біля Водяного.

«Останній обстріл, за даними на вечір неділі, завершився близько 10:00, відтоді вздовж лінії зіткнення зберігається режим припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

В угрупованні «ДНР», що контролює частину Донецької області, звинувачують українських військових у порушенні режиму тиші 18 разів минулої доби. Бойовики з угруповання «ЛНР» вказують про один обстріл 3 лютого військовими ЗСУ підконтрольних бойовикам територій.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.