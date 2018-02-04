Рух автоколони до будинку Порошенка зупинила акція проти забудови водойм

На виїзді з Києва мітингувальники перекривали Старобухівську трасу, цим вони на певний час перешкодили рух групи протестувальників, які раніше заявили про намір поїхати до будинку президента України Петра Порошенка.

Мітингувальники, які, за їхніми словами, виступають проти незаконної забудови, на пішохідному переході заблокували рух громадського і приватного транспорту. Деякі з них тримали плакати з написами: «Ні приватним пляжам», «Ні забудові Стугни», «Водойми для всіх».

Водночас група людей, які з Києва прямували до будинку Порошенка, закликала пропустити колону.

На місці блокування дороги були правоохоронці, проте коментувати ситуацію вони відмовилися.

Через деякий час, близько 16:30, мітингувальники, які блокували дорогу, завершили свою акцію – автоколона поїхала в напрямку будинку Порошенка.

Сьогодні в центрі Києва відбувся «Марш за майбутнє», організований рухом «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Учасники акції провели мітинг на Європейській площі, де вимагали імпічменту президентові Порошенку, проведення парламентських виборів та формування нового уряду.

Мітинг завершився, проте частина учасників заявили про намір влаштувати автопробіг до будинку Петра Порошенка в Козині на Київщині.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе, колона автомобілістів таки прибула у Козин.