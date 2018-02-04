Формальний голова КНДР поїде на Олімпіаду – Сеул

Північна Корея планує цього тижня відправити делегацію високого рівня на чолі зі своїм формальним главою держави до Південної Кореї, повідомляє південнокорейське Міністерство об’єднання в Сеулі.

Міністерство заявило 4 лютого, що Кім Йон Нам, за очікуваннями, очолить делегацію, яка, як очікується, прибуде до Південної Кореї 9 лютого для триденного візиту.

89-річний на цей момент (якраз 4 лютого йому сповнюється 90) Кім Йон Нам протягом останніх майже 20 років (із літа 1998-го) є головою Президії Верховних народних зборів – формального парламенту Північної Кореї, який затверджує рішення вищого керівництва. На цій посаді Кім Йон Нам здійснює низку функцій, які в інших країнах зазвичай виконують голови держави (приймає вірчі грамоти іноземних послів, приймає голів іноземних держав, якщо ті прибувають до Північної Кореї, офіційно представляє свою країну в закордонних візитах).

Реально країною керує Кім Чен Ин (не родич Кім Йон Нама; прізвище Кім – найпоширеніше з лише менш ніж трьохсот, які у принципі існують у корейців, його має понад 21% від усіх корейців) – представник третього покоління владної династії КНДР. Він прийшов до влади після його діда Кім Ір Сена (керував Північною Кореєю від її створення 1948 року до смерті 1994-го) і батька Кім Чен Іра (фактичний керівник КНДР від смерті Кіма-старшого 1994 року до своєї смерті 2011-го). За нині чинною Конституцією в редакції 2016 року, Кім Чен Ин обіймає посаду голови Державної ради КНДР – найвищого владного органу країни, що стоїть над парламентом і урядом (на цій посаді він визнається «найвищим керівником КНДР»). Він також має посади голови Трудової партії Кореї (владної північнокорейської компартії) і головнокомандувача Корейської народної армії (збройних сил країни). Все це дає йому найвищу фактичну владу в Північній Кореї.

Пхеньян направляє 22 спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2018 року в Пхйончхані в Південній Кореї. І Пхеньян, і Сеул, офіційною політикою яких є «прагнення до возз’єднання», домовилися виставити спільну команду, хоча північнокорейські спортсмени будуть змагатися лише в кількох лічених видах спорту.

Церемонія відкриття ігор відбудеться 9 лютого, а змагання триватимуть до 25 лютого. За цей час Сеул сподівається також провести міжкорейські переговори.