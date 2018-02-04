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05 Лютий 2018, Київ 03:54
Новини | Міжнародні

Формальний голова КНДР поїде на Олімпіаду – Сеул

Кім Йон Нам, архівне фото 2016 року

Північна Корея планує цього тижня відправити делегацію високого рівня на чолі зі своїм формальним главою держави до Південної Кореї, повідомляє південнокорейське Міністерство об’єднання в Сеулі.

Міністерство заявило 4 лютого, що Кім Йон Нам, за очікуваннями, очолить делегацію, яка, як очікується, прибуде до Південної Кореї 9 лютого для триденного візиту.

89-річний на цей момент (якраз 4 лютого йому сповнюється 90) Кім Йон Нам протягом останніх майже 20 років (із літа 1998-го) є головою Президії Верховних народних зборів – формального парламенту Північної Кореї, який затверджує рішення вищого керівництва. На цій посаді Кім Йон Нам здійснює низку функцій, які в інших країнах зазвичай виконують голови держави (приймає вірчі грамоти іноземних послів, приймає голів іноземних держав, якщо ті прибувають до Північної Кореї, офіційно представляє свою країну в закордонних візитах).

Реально країною керує Кім Чен Ин (не родич Кім Йон Нама; прізвище Кім – найпоширеніше з лише менш ніж трьохсот, які у принципі існують у корейців, його має понад 21% від усіх корейців) – представник третього покоління владної династії КНДР. Він прийшов до влади після його діда Кім Ір Сена (керував Північною Кореєю від її створення 1948 року до смерті 1994-го) і батька Кім Чен Іра (фактичний керівник КНДР від смерті Кіма-старшого 1994 року до своєї смерті 2011-го). За нині чинною Конституцією в редакції 2016 року, Кім Чен Ин обіймає посаду голови Державної ради КНДР – найвищого владного органу країни, що стоїть над парламентом і урядом (на цій посаді він визнається «найвищим керівником КНДР»). Він також має посади голови Трудової партії Кореї (владної північнокорейської компартії) і головнокомандувача Корейської народної армії (збройних сил країни). Все це дає йому найвищу фактичну владу в Північній Кореї.

Пхеньян направляє 22 спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2018 року в Пхйончхані в Південній Кореї. І Пхеньян, і Сеул, офіційною політикою яких є «прагнення до возз’єднання», домовилися виставити спільну команду, хоча північнокорейські спортсмени будуть змагатися лише в кількох лічених видах спорту.

Церемонія відкриття ігор відбудеться 9 лютого, а змагання триватимуть до 25 лютого. За цей час Сеул сподівається також провести міжкорейські переговори.

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