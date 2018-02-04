Посадовці ЄС і Грузії обговорять двосторонні відносини в Брюсселі

У Брюсселі 5 лютого відбудеться зустріч подавців Європейського Союзу і Грузії, щоб переглянути стан двосторонніх відносин і оцінити прогрес, досягнутий у здійсненні їхньої угоди про асоціацію.

Прем’єр-міністр Георгій Квірікашвілі очолить грузинську делегацію.

Після зустрічі відбудеться прес-конференція, під час якої офіційні особи будуть «обговорювати внутрішньополітичні події в Грузії, такі як місцеві вибори та процес конституційної реформи», сказано в повідомленні ЄС.

У заяві ЄС сказано, що Рада з питань асоціації також обговорюватиме реформу судової влади, повагу прав людини та шляхи активізації співпраці та допомоги в цих сферах, а також у сферах безпеки та оборони.

У вересні грузинський парламент схвалив суперечливі конституційні поправки, які опозиційні партії назвали несправедливими та такими, що мали на меті дозволити правлячій партії «Грузинська Мрія» залишатися при владі необмежено.

Грузія вже давно прагне тісніших зв’язків з ЄС, незважаючи на постійні зусилля Москви, спрямовані на збільшення свого впливу серед пострадянських держав, включаючи Грузію.