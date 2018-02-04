Прокуратура: у Запоріжжі затримали підозрюваного у вбивстві військового у київському ресторані

У Запоріжжі затримали підозрюваного у вбивстві 21-річного військовослужбовця, яке відбулося в ніч на 1 лютого в ресторані в Дніпровському районі Києва.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, чоловіка затримали 3 лютого – ним виявився 31-річний громадянин Азербайджану.

Затриманому оголосили про підозру за статтею «умисне вбивство», 5 лютого суд обере йому запобіжний захід.

У Києві в ніч на 1 лютого в одному із кафе стався конфлікт між двома групами відпочиваючих, один з чоловіків вихопив ніж та наніс 21-річному військослужбовцю смертельне поранення в шию.

Правоохоронців за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про «умисне вбивство».

За даними ЗСУ, загиблий був контрактником однієї із військових частини повітряного командування «Центр», дислокованої у Київському гарнізоні.

За фактом події керівництво повітряного командування «Центру» Повітряних сил ЗСУ також призначило службове розслідування.