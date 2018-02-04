Росія: через сильний снігопад у Москві загинула людина

У Москві щонайменше одна людина загинула і декілька травмовані внаслідок сильного снігопаду, повідомляють російські чиновники.

Московська метеорологічна служба зазначила, що впродовж 24 годин у Москві випало більше половини середньомісячних опадів, щоподолало попередній рекорд у 1957 році, повідомляє інформагентство «Інтерфакс» 4 лютого.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що одна людина загинула, ще п’ятеро травмовані внаслідок падіння дерева і пошкодження лінії електропередач.

«Будьте обережні. За прогнозом, погода погіршиться», – попередив він у twitter.

Сильний снігопад викликав скасування або затримку майже 150 рейсів у аеропортах Москви, а також перебої в електропостачанні у селах та містах навколо столиці Росії.

Крім того, оголошено штормове попередження на 4-5 лютого, очікується більше снігу та зниження температури повітря.