Мальдіви: уряд заявив, що буде протистояти будь-якій спробі імпічменту президента

Уряд Мальдівських островів заявив, що буде протистояти будь-яким спробам Верховного суду оголосити імпічмент президента Абдулла Яміна через його відмову звільнити політв’язнів.

Генеральний прокурор Мальдівських островів рекомендує усім правоохоронним органам не порушувати конституцію країни і не виконувати незаконних рішень.

За його словами, органи безпеки отримали інформацію, що сьогодні Верховний суд може оголосити про імпічмент президента.

Він зазначив, що Верховний Суд не має жодних законних або конституційних повноважень, щоб ініціювати звільнення президента.

Верховний суд раніше повернув мандати 12 депутатам. Як повідомляє агенція Reuters, минулого року 12 людей вийшли з правлячої партії Яміна, дозволивши їм повернутися до законодавчої влади, суд позбавив би його більшості. Проте засідання парламенту, заплановане на 5 лютого, відкликали.

Водночас опозиція заявляє, що «президент Ямін збирається провести повне військове захоплення країни, намагаючись залишитись на посаді».

Раніше ЗМІ повідомляли, що на Мальдівах військові оточили будівлю парламенту.

Абдуллла Ямін очолює острівну країну з листопада 2013 року.