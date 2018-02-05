Узбецький журналіст, звільнений після 9 років, заявляє про тортури в тюрмі

Узбецький журналіст і правозахисник Ділмурод Сайїд, звільнений після дев’яти років ув’язнення, заявляє, що зазнав тортур у тюрмі.

56-річного Сайїда звільнили 3 лютого.

Правозахисники називають його одним із політичних в’язнів, звільнених із приходом до влади в Узбекистані президента Шавката Мірзійоєва в 2016 році після смерті Іслама Карімова, який правив Узбекистаном близько 27 років.

Сайїд заявив Радіо Свобода, що вдячний активістам, журналістам і правозахисним групам, які вимагали його звільнення.

«У ці дев’ять років я відчував різного виду тиск, зокрема психологічні і фізичні тортури», – сказав журналіст після звільнення.

Незалежний журналіст і член правозахисної організації «Езґулік» («Співчуття») перед арештом був відомий своїми статтями із критикою економічної і соціальної ситуації в Узбекистані. У 2009 році його арештували за звинуваченням у шахрайстві і підробці документів, а пізніше засудили до 12,5 років тюрми.

Сайїд заявив Радіо Свобода, що наполягає на своїй невинуватості і вимагатиме повної реабілітації.

У жовтні 2017 року правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що влада Узбекистану за перший рік президентства Мірзійоєва зробила «певні позитивні кроки» і закликала до «сталого» поліпшення ситуації в сфері прав людини.

За даними правозахисників, «серйозні зловживання», зокрема катування і політично мотивоване ув’язнення, «залишаються поширеними» в Узбекистані.