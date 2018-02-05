Підозрюваний у паризьких нападах відмовився відповідати на питання в суді

Салех Абдеслам, головний підозрюваний у справі про теракти в Парижі в листопаді 2015 року, відмовився відповідати на будь-які запитання у суді в Бельгії, який почався 5 лютого.

На запитання судді, чи можна його допитати, Абдеслам відповів: «Ні, я не відповідати на будь-які запитання».

«Моє мовчання не робить мене ані винним, ані злочинцем», – додав він.

Суд над головним підозрюваним у справі про теракти в Парижі почався 5 лютого за посилених заходів безпеки в його рідній Бельгії.

Слухання прямо не стосуються паризьких нападів у листопаді 2015 року чи подальшого нападу в Брюсселі 2016-го, хоча прокурори кажуть, що підозрюваний Салах Абдеслам має зв’язки з групами, відповідальними обидва теракти.

28-річному Абдесламу і його ймовірному співучасникові, 24-річному тунісцеві Софієну Аярі, загрожує покарання до 40 років ув’язнення за спробу вбивства через обстріл бельгійських і французьких поліцейських під час рейду у березні 2016 року.

Абдеслама, який є громадянином Франції, що народився у родині іммігрантів-марокканців у Брюсселі, затримали 18 березня 2016 року у столиці Бельгії.

Абсдеслам також має постати перед судом у Франції, ймовірно, наступного року, в справі про напади в Парижі.

У результаті нападів у Парижі в листопаді 2015 року загинули 130 людей. Нападники одночасно атакували концертний зал, ресторани, бари і стадіон.

Пізніше, в березні 2016 року, від двох вибухів в аеропорту і ще одного на станції метро Брюсселя загинули, 32 людини.

Відповідальність за обидва напади взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Напади в Брюсселі сталися через кілька днів після того, як поліція затримала Салаха Абдеслама.