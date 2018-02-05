Дніпро: поліція відкрила кримінальне провадження через ДТП, у якому загинув відомий волонтер

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через ДТП, у якому загинув відомий волонтер Леонід Краснопольський, повідомили Радіо Свобода в обласному управлінні Національної поліції.

Правоохоронці зазначають, що провадження відкрите за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України («порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть»).

У поліції заявили, що другий водій – учасник ДТП правоохоронцям відомий, з місця трагедії він не зникав. Раніше користувачі соцмереж поширювали інформацію про те, що він «терміново розшукується».

ДТП за участі Леоніда Краснопольського сталося вдень 4 лютого на житловому масиві «Перемога»: зіштовхнулось дві машини – KIA та Toyota Prado. За попередніми даними, волонтер помер до приїзду медиків.

Леонід Краснопольський був дизайнером чоловічого одягу з Донецька. Після нетривалого перебування в полоні проросійських бойовиків у 2014 році він переїхав до Дніпра і, серед іншого, займався розробкою й пошиттям бронежилетів для українських військових у зоні АТО.