У загальноосвітніх навчальних закладах Рівного оголосили карантин – міська рада

У загальноосвітніх навчальних закладах Рівного з 6 лютого оголосили карантин, повідомляє прес-служба міської ради.

У мерії зазначили, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення «з метою запобігання захворюваності на грип».

Наступне засідання комісії відбудеться 9 лютого. На ньому проаналізують стан захворюваності на грип у місті, заявили в міській раді.

Від 5 лютого навчальний процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти та муніципальному академічному коледжі призупинили в Миколаєві.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Лікарі зауважують, що організм людини з віком має дедалі меншу здатність самостійно справлятися із захворюваннями, тому рекомендується зробити щеплення від грипу.