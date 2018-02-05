Бойовики на Донбасі здійснили два обстріли з початку доби – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 5 лютого підтримувані Росією бойовики здійснили два обстріли позицій українських військових. Внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав, ідеться в повідомленні.

«На Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 82 міліметри, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших позиціях у районі населеного пункту Луганське. На Донецькому напрямку противник грубо порушив Мінські домовленості на Приазов’ї, де бойовики вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів по опорних пунктах сил АТО довкола Лебединського», – вказує штаб.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Докучаєвська вдень 5 лютого, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки та автомобіль. В угрупованні «ЛНР» не повідомили про бойові дії 5 лютого.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.