У Москві долають «снігопад століття»

Влада Москви вивела на вулиці снігоприбиральну техніку й дозволила дітям пропустити школу після того, як російська столиця пережила один із наймасштабніших за останні десятиліття снігопадів.

5 лютого російська метеорологічна служба повідомила, що у вихідні дні в Москві випала місячна кількість опадів, а висота снігу в деяких частинах столиці Росії сягнула 55 сантиметрів.

«Це аномалія», – повідомила заступник керівника Гідрометцентру Надія Точенова, але спростувала твердження, що снігопад став рекордним за весь час спостереження.

Мер Москви Сергій Собянін назвав погодне явище «снігопадом століття» і подякував комунальникам та інших службовцям міської влади, які, за його словами, забезпечили функціонування інфраструктури. «Немає колапсу, катастрофи немає», – заявив Собянін.

4 лютого Собянін повідомив, що одна людина загинула внаслідок падіння дерева на лінії електропередач. Всього ж, за його словами, близько двох тисяч дерев упали через сильний снігопад.