Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
06 Лютий 2018, Київ 04:32
Новини | Міжнародні

У Москві долають «снігопад століття»

Снігопад 4 лютого в Москві

Влада Москви вивела на вулиці снігоприбиральну техніку й дозволила дітям пропустити школу після того, як російська столиця пережила один із наймасштабніших за останні десятиліття снігопадів.

5 лютого російська метеорологічна служба повідомила, що у вихідні дні в Москві випала місячна кількість опадів, а висота снігу в деяких частинах столиці Росії сягнула 55 сантиметрів.

«Це аномалія», – повідомила заступник керівника Гідрометцентру Надія Точенова, але спростувала твердження, що снігопад став рекордним за весь час спостереження.

Мер Москви Сергій Собянін назвав погодне явище «снігопадом століття» і подякував комунальникам та інших службовцям міської влади, які, за його словами, забезпечили функціонування інфраструктури. «Немає колапсу, катастрофи немає», – заявив Собянін.

4 лютого Собянін повідомив, що одна людина загинула внаслідок падіння дерева на лінії електропередач. Всього ж, за його словами, близько двох тисяч дерев упали через сильний снігопад.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG