США: Росія в ООН перешкоджає засудженню застосування хімічної зброї в Сирії

Сполучені Штати звинувачують Росію в перешкоджанні схваленню Радою безпеки ООН засудження застосування хімічної зброї в Сирії. Посол США Ніккі Гейлі повідомила 5 лютого Раді безпеки про існування «очевидних доказів», що підтверджують застосування хлору в передмісті Дамаска – Східній Гуті.

«Тепер у нас є повідомлення про те, що режим Асада в останні тижні використовував хлорин проти своїх людей (громадян Сирії – ред.) кілька разів, у тому числі вчора», - сказала Гейлі.

Сполучені Штати запропонували проект заяви, в якому засуджувалося застосування хімічних речовин як зброї, але Росія попросила відкласти ухвалення резолюції, щоб «зробити коментарі». «Росія відклала схвалення цієї заяви з простим засудженням того, що сирійських дітей душать хлорним газом», – сказала Гейлі.

У проекті резолюції, отриманому AFP, засуджується здійснений 1 лютого напад із застосуванням хлору в районі Аль-Малабо міста Дума, в результаті якого було поранено понад 20 цивільних включно з дітьми.

Рада зібралася для обговорення застосування хімічної зброї в Сирії після того, як Росія двічі використала своє право вето в листопаді, щоб заблокувати відновлення діяльності слідчої групи ООН, завданням якої було визначити осіб, відповідальних за смертельні хімічні атаки.

Росія в минулому місяці висунула проект резолюції про створення нового механізму розслідування, але у західних дипломатів виникли питання щодо неупередженості пропонованого органу. Попередня резолюція, яку Росія ветувала, містила інформацію про те, що сирійські війська відповідальні за застосування зарину в квітні 2017 року в місті Хан-Шейхун, де загинули десятки людей.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя підкреслив, що Росія «ніколи не заперечувала застосування зарину в Хан-Шейхуні» в квітні 2017 року. «Але от хто його використовував, досі є загадкою, тому що сміховинні висновки Спільного механізму розслідування (це спільний орган Організації за заборону хімічної зброї та ООН – ред.) нас у цьому не переконують», – заявив Небензя.

За його словами, Росія готова підтримати схвалення Радою безпеки ООН заяви «щодо ситуації із застосуванням хімічної зброї в Сирії, але тільки за умови внесення до нього правок», де б не було засудження Дамаска.