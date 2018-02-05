Міністр освіти Ізраїлю назвав «великою честю» скасування свого візиту до Польщі

Міністр освіти Ізраїлю Нафталі Беннетт заявив 5 лютого, що Польща скасувала його через скандал навколо запропонованого в польському парламенті законопроекту, який забороняє звинувачувати поляків у злочинах, скоєних під час Голокосту.

«Кров польських євреїв плаче з землі, і жоден закон не змусить її замовкнути. Уряд Польщі скасував мій візит, тому що я згадав про злочини її народу. Для мене це велика честь», – вказав Беннетт.

Законопроект, запропонований владною партією «Право і справедливість», вимагає штрафів і тюремного ув’язнення терміном до трьох років за намір спробувати приписати в цілому польському народу злочини, які здійснювала нацистська Німеччина впродовж майже шестирічної окупації. Владна партія стверджує, що бореться з використанням таких фраз, як «польські табори смерті», коли йдеться про німецькі концтабори.

Нацистська Німеччина побудувала концтабори в окупованій Польщі і здійснювала там масові вбивства євреїв під час Другої світової війни. Польща також прагне підкреслити власні страждання від рук нацистів.

Законопроект викликав обурення в Ізраїлі. Ізраїль розглядає його як спробу обілити ту роль, яку деякі поляки зіграли у вбивстві євреїв під час Другої світової війни.

«Так, табори смерті в Польщі були побудовані і управлялися німцями, і ми не можемо дозволити їм ухилитися від відповідальності за ці дії. Однак багато поляків по всій країні переслідували, повідомляли про них або брали активну участь у вбивстві понад 200 тисяч євреїв під час і після Голокосту. Тільки кілька тисяч лююдей, Праведники народів світу, ризикували своїми життями, щоб рятувати євреїв», – заявив міністр.

Нацисти та їхні поплічники систематично вбили шість мільйонів євреїв, знищивши третину світового єврейства під час Другої світової війни.