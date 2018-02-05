На американському фондовому ринку стався обвал

Падіння фондового ринку в США, яке розпочалося ще 2 лютого, перетворилося на обвал 5 лютого. Провідний американський індекс Dow Jones у понеділок упав на 1175 пунктів, втративши близько 4,6%.

У час, коли президент США Дональд Трамп виголошував промову в штаті Огайо, говорячи про переваги запропонованої республіканцями податкової реформи, провідні телеканали країни показували його виступ паралельно з графіком Dow Jones.

«Ми завжди стурбовані, коли ринок втрачає, але ми також упевнені в основних принципах економіки», – заявив представник Білого дому в ефірі CNBC 5 лютого.

Інвестори нині розпродують акції частково й через ознаки посилення економіки, що, на думку багатьох ринкових гравців, спонукає Федеральну резервну систему (вона у США відіграє роль центробанку – ред.) до підвищення процентних ставок.

Індекс Dow Jones два тижні тому закрився на рекордно високому рівні 26 тисяч 616 пунктів.

Трамп та деякі чиновники його адміністрації регулярно посилалися на зростання фондових індексів як ознаку економічного покращення. Від часу перемоги Трампа на виборах 2016 року індекс Dow Jones зріс більш як на 6 тисяч пунктів.