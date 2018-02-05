США і Росія підтвердили виконання договору 2010 року про контроль над ядерними озброєннями 

Сполучені Штати і Росія заявили, що виконують укладений у 2010 році договір про контроль над озброєннями, що обмежує ядерні арсенали двох країн. 5 лютого був крайнім терміном для двох країн, щоб підтвердити збереження долмовленостей, які обмежують арсенали кожної зі сторін: 1550 розгорнутих стратегічних ядерних боєголовок і 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет і стратегічних бомбардувальників.

Державний департамент заявив 5 лютого, що Вашингтон виконав свої зобов'язання в серпні минулого року. Відданість цьому договору залишається «критично важливою в той час, коли довіра погіршилася, а загроза прорахунку і нерозуміння зросла», відзначила речниця Держдепартаменту Гетер Науерт.

МЗС Росії заявило, що тепер країна має 1444 стратегічні ядерні боєголовки і розгорнула 527 міжконтинентальних балістичних ракет і стратегічних бомбардувальників. У минулі вихідні МЗС Росії піддало критиці нещодавно оприлюднений аналіз ядерної політики США – політичний документ, опублікований 2 лютого, в якому викладаються погляди адміністрації президента Дональда Трампа на використання ядерної зброї.

З нього випливає, що Сполучені Штати модернізуватимуть деякі зі своїх балістичних ракет великого радіусу дії на підводних човнах. Кілька впливових республіканських законодавців у Конгресі, які критикували попередника Трампа Барака Обаму за його відповідь на імовірні порушення з боку Росії, заявили, що не голосуватимуть за продовження договору, коли його термін закінчиться в 2021 році.

Договір був підписаний президентами Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою 8 квітня 2010 року в Празі і набрав чинності 5 лютого 2011 року. Договір розрахований на 10 років з можливим продовженням за взаємною домовленістю сторін на 5 років.