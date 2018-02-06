Чеський сенатор перебував в анексованому Криму «приватно» – речник Сенату Чехії

Депутат Сенату, верхньої палати парламенту, Чехії Ярослав Доубрава їздив до анексованого Росією Криму за власною «приватною ініціативою», повідомила Радіо Свобода речниця Сенату Ева Давідова.

Днями делегація чеських політиків повернулася з анексованого Криму. Як повідомляють чеські ЗМІ, члени делегації там провели зустрічі з російськими військовими, зокрема, фотографувалися з ними, тримаючи в руках прапор Росії.

Речниця Сенату наголосила, що хоча інформація про цю поїздку «може бути для декого, наприклад, і для сенаторів, тривожною, канцелярія Сенату не отримали жодної інформації ані прохання від пана сенатора Доубрави про те, щоб цей візит став офіційним відрядженням Сенату чи цього сенатора». «Тобто ми не були ні перед тим, ні після того поінформовані про цю подію. Через те вважаємо цю поїздку його приватною ініціативою чи дією, про яку на цій підставі не можемо говорити чи будь-як коментувати», – заявила Давідова.

За повідомленнями чеських ЗМІ, до складу делегації входили також депутат парламенту Чехії Зденєк Ондрачек, заступник голови комуністичної партії Чехії Йозеф Скала, голова Чеського союзу бійців за свободу Ярослав Водічка, активістка Єлена Вічанова, публіцист Жарко Йовановіч.

Це не перша поїздка Доубрави до окупованого Росією Криму. Україна заборонила йому в’їзд після того, як у листопаді 2014 року він зіграв роль «іноземного спостерігача» в окупованому Луганську на псевдовиборах, які влаштували тоді сепаратисти всупереч мінським домовленостям і яких не визнав ніхто у світі, тільки Росія заявила, що їхні «результати» треба «поважати».

Міністерство закордонних справ України наразі не коментувало візит чеської делегації.

Раніше в МЗС заявляли, що поїздки іноземних політиків до анексованого Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок на окупований півострів.