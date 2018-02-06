У Криму російські силовики побили сина кримськотатарського активіста – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров заявив, що в анексованому Криму російські силовики побили сина кримськотатарського активіста Ремзі Муратова.

«Як щойно повідомили з Криму, російські окупанти в формі ОМОН і в балаклавах зупинили в місті Джанкой автомашину, якою кермував Фахрі Муратов, син члена ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу Ремзі Муратова. Не висунувши звинувачень, російські ОМОНівці витягли Фахрі з машини, жорстоко побили й кинули його біля машини», – написав Чубаров у Facebook.

Російські силовики наразі не коментували цю інформацію.

У серпні 2016 року підконтрольні Росії силові відомства анексованого Криму здійснювали обшуки на приватному підприємстві Ремзі Муратова.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.