Маттіс: нова ракета в ядерному арсеналі США додасть аргументів у переговорах із Росією

Міністр оборони США Джеймс Маттіс заявив, що план додати нову крилату ракету до ядерного арсеналу Сполучених Штатів має на меті надання додаткових важелів для переговорів із Росією, на яких Вашингтон прагне переконати Москву припинити порушення договору про контроль над озброєннями.

«Ідея полягає в тому, щоб наші переговірники дискутували з позиції сили», – сказав Маттіс на засіданні комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США 6 лютого.

В оприлюдненому у Вашингтоні минулого тижня аналізі ядерної політики йдеться про плани США модернізувати деякі зі своїх балістичних ракет великого радіусу дії на підводних човнах.

Вашингтон звинувачує Росію у розробці нової ракети, яка порушує укладений 1987 року договір про ядерну зброю середнього радіусу дії. Москва заперечує такі порушення.