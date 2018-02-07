Спортивний суд до завершення Олімпіади відклав розгляд апеляції шести відсторонених росіян

Спортивний арбітражний суд (CAS) 7 лютого заявив, що до закінчення змагань у Пхйончхані не заслуховуватиме справи шести російських спортсменів, яким Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не надав дозволу на участь у зимових Олімпійських іграх 2018 року.

Затримка розгляду означає, що ці спортсмени пропустять Олімпіаду. Серед цих росіян – колишній чемпіон світу із шорт-треку Павло Куліжников, який був усунутий від участі в змагання з 2012 по 2014 рік після позитивної проби на заборонену речовину метилгексанамін, ковзаняр Денис Юсков, викритий у вживанні марихуани, біатлоністи Ірина Старих та Олександр Логінов, спіймані на використанні еритропоетину.

Суд 7 лютого продовжив розглядати апеляції 45 інших російських спортсменів та двох тренерів, які ще сподіваються на допуск до Олімпійських ігор. 13 російських спортсменів та 2 тренери вдалися до «термінових звернень» до суду, намагаючись скасувати рішення МОК про заборону їх допінгу .

6 лютого аналогічні звернення були подані до суду й іншими російськими спортсменами, участь яких в Олімпіаді не санкціонована МОК.

5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 в Південній Кореї. Два розслідування підтвердили, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті. Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором. В результаті було зареєстровано 169 атлетів.

Російський президент Володимир Путін 7 лютого заявив, що, попри заборону щодо десятків російських спортсменів, Росія «безсумнівно залишається лідером світового спорту та лідером в організації великих спортивних подій». Улітку Росія сподівається прийняти чемпіонат світу з футболу.