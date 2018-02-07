Директорат стратегічного планування МОЗ очолила співзасновниця фонду «Таблеточки»

Міністерство охорони здоров’я України призначило керівником свого директорату стратегічного планування та євроінтеграції співзасновницю благодійного фонду «Таблеточки» (який збирає гроші на лікування переважно онкохворих дітей) Ірину Литовченко. Раніше вона перемогла в конкурсі на цю посаду.

Як йдеться в повідомленні на сайті МОЗ 7 лютого, на посаді керівника новоствореного директорату Литовченко відповідатиме за стратегічне планування діяльності міністерства, забезпечення відповідності роботи інших структурних підрозділів апарату міністерства до положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС, іншим міжнародним зобов’язанням держави.

За повідомленням, найближчим часом МОЗ України оголосить конкурс на посади генеральних директорів за трьома напрямками – фармацевтичним, громадського здоров’я і медичних послуг.

Наприкінці грудня 2017 року конкурсна комісія МОЗ визначила переможців конкурсу на посади голів двох директоратів, створених у міністерстві в рамках реформи державної служби: директорату стратегічного планування та євроінтеграції і директорату науки, інновацій, освіти та кадрів.