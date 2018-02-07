Олена Підгрушна понесе прапор України на відкритті Олімпіади в Пхйончхані

Честь нести прапор України на церемонії відкриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор довірено олімпійській чемпіонці і капітану жіночої збірної з біатлону Олені Підгрушній, повідомляє 7 лютого офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Рішення ухвалили самі спортсмени під час загальнокомандних зборів олімпійської збірної.

«Дуже рада, що мені випала почесна місія нести прапор України на відкритті Олімпійських ігор. Приємно, що команда підтримала мою кандидатуру. Це була мрія дитинства, і тому це вдвічі радує мене», – прокоментувала Олена Підгрушна прес-службі НОК України відразу після завершення командних зборів.

«Хочу попросити кожного українця – вболівайте за Україну! Навіть попри те, що ми за тисячі кілометрів від вас, кожна ваша душа, кожна посмішка, кожна радість буде підтримувати нас! Разом до перемоги!» – закликала шанувальників спорту олімпійська чемпіонка.

Олімпійські ігри в Пхйончхані відкриються 9 лютого. Вже наступного дня, 10 лютого, будуть розіграні перші комплекти нагород, у тому числі і в біатлоні, в жіночому спринті на 7,5 кілометра.