Суд продовжив арешт полковника Без’язикова до 7 квітня

Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою полковнику Збройних сил України Івану Без’язикову.

Полковника звинувачують у державній зраді, а також в участі у терористичній організації під час перебування в полоні. Сторона захисту Без’язикова заявляє, що немає конкретних звинувачень, які можуть бути причиною продовження запобіжного заходу.

Наступне засідання в цій справі відбудеться 1 березня о 12:00.

У липні 2016 року звільнений із полону бойовиків угруповання «ДНР» полковник ЗСУ Іван Без’язиков був затриманий українськими силовиками за підозрою у співпраці з проросійськими сепаратистами. Без’язиков пробув у полоні майже два роки. За даними сторони обвинувачення, в угрупованні «ДНР» обвинувачений займався агентурною розвідкою на користь сепаратистів, носив військову форму Росії, отримував зарплату, користувався службовим авто тощо.

Полковникові інкримінують вчинення злочинів за частиною 1 статті 111 (державна зрада) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.