«Кримська солідарність»: підконтрольний Кремлю суд відхилив апеляції 12 учасників одиночних пікетів

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 7 лютого відхилив апеляційні скарги щодо 12 кримських татар, які виходили на одиночні пікети 14 жовтня 2017 року. Засідання суду щодо ще одного з учасників перенесли на 15 лютого, повідомляють активісти об’єднання «Кримська солідарність».

Як повідомили раніше в громадському об'єднанні, суди першої інстанції ухвалили рішення про штрафи в розмірі від 10 тисяч рублів (близько 4,9 тисячі гривень) до 15 тисяч рублів (близько 7,3 тисячі гривень).

14 жовтня 2017 року на півострові відбулася серія одиночних пікетів проти репресій силовиків щодо кримських татар, мусульман. Силовики склали щодо пікетників адміністративні протоколи за «порушення встановленого порядку пікетування».

Пізніше судові засідання пройшли в Сімферополі, Джанкої, Алушті, Судаку, а також Радянському, Кіровському, Білогірському і Червоногвардійському районах. Головним доказом звинувачення послужила експертиза експертного центру МВС по Криму, згідно з якою «пікети об’єднані єдністю мети, задуму і загальною організацією».

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».