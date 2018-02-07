Директор НАБУ Ситник наполягає на необхідності створення антикорупційного суду

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник наполягає на необхідності створення антикорупційного суду. Про це він заявив в інтерв'ю агенстві Reuters.
«Створення антикорупційного суду, розгляд цього законопроекту – це фактично екзамен на наявність політичної волі. Якби була політична воля, то, мабуть, все-таки таких проблем з проходженням цих законопроекту не було»,– заявив директор антикорупційного бюро.
За його словами, всі ініціативи, які скеровані на боротьбу з корупцією, вони фактично здійснюються під тиском громадськості, тиском міжнародних партнерів, а не через те, що є політична воля.
«З одного боку створені органи, які показали, що можна проводити такі розслідування, а з іншого боку ці розслідування не матимуть тих наслідків, які вони повинні мати, якщо не буде судової інстанції, яка буде мати волю схвалити рішення по цих судових справах», – додав Ситник.
Створення антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, у 2016 році. Проте до цього часу не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.
У грудні 2017 року президент вніс до Верховної Ради України законопроект про Вищий антикорупційний суд. Згідно з документом, на посаду судді Вищого антикорупційного суду претендент обирається на конкурсі, ним може бути призначений громадянин України у віці не менше ніж 35 років, зі стажем роботи на посаді судді не менш ніж 5 років, з науковим ступенем у сфері права чи пропрацювавши в науковій галузі щонайменше 7 років, з адвокатським досвідом.
Проте низка антикорупційних організацій закликали президента України Петра Порошенка відкликати цей законопроект і доопрацювати його, заявляючи, що окремі положення документа не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії.
Міжнародний валютний фонд висловив зауваження щодо законопроекту. На думку МВФ, проект закону порушує зобов’язання України перед міжнародними партнерами.
У січні представник президента України в парламенті Ірина Луценко (фракція «Блок Петра Порошенка») заявила, що законопроект про Антикорупційний суд зазнає змін після першого читання у парламенті, в ньому врахують рекомендації Венеціанської комісії і Міжнародного валютного фонду. Вона висловила сподівання, що суд зможе розпочати роботу за півроку.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ