Директор НАБУ Ситник наполягає на необхідності створення антикорупційного суду

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник наполягає на необхідності створення антикорупційного суду. Про це він заявив в інтерв'ю агенстві Reuters.

«Створення антикорупційного суду, розгляд цього законопроекту – це фактично екзамен на наявність політичної волі. Якби була політична воля, то, мабуть, все-таки таких проблем з проходженням цих законопроекту не було»,– заявив директор антикорупційного бюро.

За його словами, всі ініціативи, які скеровані на боротьбу з корупцією, вони фактично здійснюються під тиском громадськості, тиском міжнародних партнерів, а не через те, що є політична воля.

«З одного боку створені органи, які показали, що можна проводити такі розслідування, а з іншого боку ці розслідування не матимуть тих наслідків, які вони повинні мати, якщо не буде судової інстанції, яка буде мати волю схвалити рішення по цих судових справах», – додав Ситник.

Створення антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, у 2016 році. Проте до цього часу не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.

У грудні 2017 року президент вніс до Верховної Ради України законопроект про Вищий антикорупційний суд. Згідно з документом, на посаду судді Вищого антикорупційного суду претендент обирається на конкурсі, ним може бути призначений громадянин України у віці не менше ніж 35 років, зі стажем роботи на посаді судді не менш ніж 5 років, з науковим ступенем у сфері права чи пропрацювавши в науковій галузі щонайменше 7 років, з адвокатським досвідом.

Проте низка антикорупційних організацій закликали президента України Петра Порошенка відкликати цей законопроект і доопрацювати його, заявляючи, що окремі положення документа не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії.

Міжнародний валютний фонд висловив зауваження щодо законопроекту. На думку МВФ, проект закону порушує зобов’язання України перед міжнародними партнерами.

У січні представник президента України в парламенті Ірина Луценко (фракція «Блок Петра Порошенка») заявила, що законопроект про Антикорупційний суд зазнає змін після першого читання у парламенті, в ньому врахують рекомендації Венеціанської комісії і Міжнародного валютного фонду. Вона висловила сподівання, що суд зможе розпочати роботу за півроку.