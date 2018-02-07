Ситник: електронне декларування є під загрозою

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Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що електронне декларування є під загрозою. Про це він сказав в інтерв'ю агенції Reuters.
«Орган, відповідальний за перевірку цих декларацій, просто не працює… Це неприємна обставина, тому що електронне декларування... могло б стати дуже ефективним інструментом боротьби з корупцією, але, на жаль, оскільки цей орган (НАЗК) ніколи не був створений фактично, так і не почав свою роботу, цей інструмент є під загрозою зараз», – заявив Ситник.
У НАЗК наразі цих заяв директора НАБУ не коментували.
Національне агентство з питань запобігання корупції, яке фактично створене у 2016 році, серед іншого, здійснює перевірку декларацій, проводить моніторинг способу життя чиновників, посадових осіб, держслужбовців, суддів, прокурорів.
Детективи НАБУ, створеного у 2015 році, серед іншого, розслідують кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації.
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