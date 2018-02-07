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08 Лютий 2018, Київ 05:52
Новини | Події

Ситник: електронне декларування є під загрозою

Ситник: створення Антикорупційного суду є «екзаменом на наявність політичної волі» (відео)
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Ситник: створення Антикорупційного суду є «екзаменом на наявність політичної волі» (відео)

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що електронне декларування є під загрозою. Про це він сказав в інтерв'ю агенції Reuters.

«Орган, відповідальний за перевірку цих декларацій, просто не працює… Це неприємна обставина, тому що електронне декларування... могло б стати дуже ефективним інструментом боротьби з корупцією, але, на жаль, оскільки цей орган (НАЗК) ніколи не був створений фактично, так і не почав свою роботу, цей інструмент є під загрозою зараз», – заявив Ситник.

У НАЗК наразі цих заяв директора НАБУ не коментували.

Національне агентство з питань запобігання корупції, яке фактично створене у 2016 році, серед іншого, здійснює перевірку декларацій, проводить моніторинг способу життя чиновників, посадових осіб, держслужбовців, суддів, прокурорів.

Детективи НАБУ, створеного у 2015 році, серед іншого, розслідують кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації.

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