Ситник: електронне декларування є під загрозою

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що електронне декларування є під загрозою. Про це він сказав в інтерв'ю агенції Reuters.

«Орган, відповідальний за перевірку цих декларацій, просто не працює… Це неприємна обставина, тому що електронне декларування... могло б стати дуже ефективним інструментом боротьби з корупцією, але, на жаль, оскільки цей орган (НАЗК) ніколи не був створений фактично, так і не почав свою роботу, цей інструмент є під загрозою зараз», – заявив Ситник.

У НАЗК наразі цих заяв директора НАБУ не коментували.

Національне агентство з питань запобігання корупції, яке фактично створене у 2016 році, серед іншого, здійснює перевірку декларацій, проводить моніторинг способу життя чиновників, посадових осіб, держслужбовців, суддів, прокурорів.

Детективи НАБУ, створеного у 2015 році, серед іншого, розслідують кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації.