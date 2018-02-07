У Пакистані телеканали і радіостанції застерегли від пропаганди Дня Валентина

У Пакистані застерегли телеканали і радіостанції від пропаганди Дня Валентина через рік після того, як місцевий суд заборонив урочистості у громадських місцях.

Пакистанський регулятор ЗМІ (PEMRA) 7 лютого у twitter повідомив, що минулорічна заборона все ще діє, і закликав ЗМІ «відмовитися від пропаганди» святкувань.

У лютому 2017 року Верховний суд Ісламабада заборонив святкування в громадських місцях та урядових установах по всій країні. Він також наказав місцевим засобам масової інформації не публікувати нічого, пов’язаного з цим днем.

Заявник Абдул-Вахід повідомив, що він звернувся до суду задля заборони пропаганди дня святого Валентина, оскільки переконаний, що друковані і електронні медіа висвітлюють це свято так, «ніби це частина місцевої культури».

У 2016 році президент Пакистану Мамнун Хуссейн закликав громадян країни, в якій переважають мусульмани, не відзначати день Валентина, заявивши, що це не мусульманська традиція, а західна.