Захист Афанасьєва готує нові скарги в ЄСПЛ проти Росії

Сторона захисту Геннадія Афанасьєва, який був одним із фігурантів «справи Сенцова», готує ще дві скарги проти Росії в Європейський суд з прав людини. Про це 8 лютого проектові Радіо Свобода Крим.Реалії розповів сам Афанасьєв.

«Сьогодні ми перемогли в двох скаргах, але вже готуються на подачу ще дві. Я сподіваюся вони будуть не останні. Під час ув’язнення було багато моментів, але не з усіма кейсами ми можемо йти в ЄСПЛ», – сказав Афанасьєв.

За його словами, рішення ЄСПЛ задовольнити дві його попередніх скарги підтвердили його свідчення про порушення прав людини в Росії.

«Я дуже довго до цього йшов. Ще у в'язниці я фіксував усі факти правопорушень, що стосуються мене і людей поруч. Це звичайно нікому не подобалося, і за це довелося страждати. Сьогодні суд підтвердив всі мої слова і всі мої свідчення», – заявив він.

За словами Афанасьєва, він залишився не задоволений сумою компенсації.

«ЄСПЛ присудив дві тисячі євро. Для людей, яких катують і порушують їх права, в порівнянні з іншими відшкодуваннями, це абсолютний мізер», – сказав він.

8 лютого Європейський суд з прав людини задовольнив дві скарги захисту Афанасьєва на умови перевезень у тюремних транспортних засобах Федеральної служби з виконання покарань Росії і присудив йому грошові компенсації.

Раніше Афанасьєв розповідав про тортури і побої в російському ув'язненні. Геннадій Афанасьєв стверджує, що його під тортурами змусили обмовити інших кримчан – Олега Сенцова і Олександра Кольченка, яких в Росії засудили на 20 і 10 років колонії відповідно.

У грудні 2014 року Московський міськсуд засудив Афанасьєва до семи років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму за звинуваченням в «тероризмі».

Геннадій Афанасьєв і ще один українець Юрій Солошенко повернулися в Україну з російського ув’язнення 14 червня 2016 року. Їх обміняли на одеситів-представників ЗМІ – Олену Гліщинську і Віталія Діденка, яких звинувачують в сепаратизмі. Вони були серед організаторів і активних учасників так званої «Народної ради Бессарабії».