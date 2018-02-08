Київрада перейменувала станцію метро «Петрівка» на «Почайна», відповідно до назви річки «Почайна», що є однією з найдавніших у Києві.

Як повідомляє прес-служба міськради, за це рішення проголосували 70 з 120 депутатів.

За повідомленням, також Куренівсько-Червоноармійська лінія метрополітену отримала нову назву – Оболонсько-Теремківська.

У Київраді зазначали, що нинішня назва відображає лише початковий проект лінії метро – зараз вона не проходить через місцевість Куренівку.

Крім того, друга частина назви – «Червоноармійська» – перестала відповідати надземній топоніміці після перейменування станції «Червоноармійська» на «Палац Україна» в 1993 році.

Це питання пройшло громадські обговорення проходили. Нову назву підтримали 80% громадян, які долучилися до голосування.