Керівництво ВМС України в перші дні анексії Криму зрадило присязі – Гайдук

Керівництво Військово-морських сил України зрадило присязі в перші дні російської анексії Криму, заявив на засіданні Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича, колишній заступник, пізніше – командувач ВМС України Сергій Гайдук.

За його словами, 28 лютого 2014 року адміралу Денису Березовському запропонували очолити Військово-морські сили України, а 2 березня він перейшов на бік російських військ.

Також Гайдук повідомив, що 24 лютого 2014 року скасували «готовність №1» на корветі «Тернопіль», наказ про це віддав перший заступник командувача ВМС Збройних сил України контр-адмірал Дмитро Шакуро.

За словами Гайдука, пізно ввечері 23 лютого 2014 року на територію бази Чорноморського флоту Росії заїхали кілька автомобілів у супроводі ДАІ і в той же вечір вони покинули територію бази. Гайдук вважає, що ця колона автомобілів могла бути задіяна для супроводу офіційних осіб. На уточнююче запитання суду, міг бути це Віктор Янукович, Гайдук відповів, що не знав тоді, але може припустити, що це був екс-президент.

Він зазначив, що російські військові в 2014 році спочатку захоплювали в Криму адміністративні будівлі, потім об’єкти транспортної інфраструктури і блокпости, а після того, як Березовський зрадив присязі, процес блокування посилився. Гайдук наголосив, що хоча російські військові були без розпізнавальних знаків, розвідка ВМС їх ідентифікувала: це були військовослужбовці 45-го полку 810-ї бригади повітряно-десантних військ Росії, а також військовослужбовці 76-ї дивізії.

За словами Гайдука, російські військові потрапили до Криму літаками і десантними кораблями, з керівництвом ВМС України перебазування на півострів цих військових ніхто не погоджував.

Він зазначив, що анексією Криму безпосередньо керували міністр оборони Росії Сергій Шойгу і президент Росії Володимир Путін під приводом перевірки бойової готовності Південного військового округу Збройних сил Росії 26 лютого 2014 року.

Гайдук очолював ВМС з 7 березня 2014 року до 15 квітня 2016 року.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.