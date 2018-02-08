Україна починає Олімпіаду виступом у могулі

Перший український атлет уже через кілька годин, коли в Україні буде ніч 9 лютого, вийде на олімпійську трасу в Пхйончхані. Спортсменка Тетяна Петрова змагатиметься в кваліфікації в могулі. Україна вперше за роки незалежності бере участь у цьому виді фристайлу серед жінок.

Змагання стартують о 3:00 за київським часом.

Могул – дисципліна фрістайлу, змагання зі спуску з гори на лижах спеціальною горбистою трасою з виконанням акробатичних стрибків. Результат спортсмена визначається за часом проходження траси та суддівською оцінкою якості стрибків.

О 13:00 за київським часом розпочнеться церемонія відкриття XXІІІ зимових Олімпійських Ігор, під час якої відбудеться парад збірних країн-учасниць. Українські вболівальники зможуть подивитися трансляції з Пхйончхану в прямому ефірі на телеканалі «UA: Перший» або на супутниковому каналі Eurosport 1.

Українська збірна на зимовій Олімпіаді у Пхйончхані представлена 33 спортсменами в 9 видах спорту. Олімпійські ігри триватимуть до 25 лютого. За новинами з Пхйончхану та #ЩоденникамиОлімпіади стежте на сайті та в соцмережах Радіо Свободи.