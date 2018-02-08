Сейм Латвії схвалив запровадження санкцій за «списком Магнітського»

Сейм Латвії 8 лютого схвалив запровадження санкцій щодо фігурантів «списку Магнітського». У законопроекті, раніше вже схваленому парламентською комісією із закордонних справ, вказані 49 фізичних осіб, яким слід заборонити в’їзд до Латвії. За результатами голосування Сейм закликав Кабінет міністрів запровадити ці санкції, повідомляють латвійські ЗМІ.

Згідно з основними положеннями «закону Магнітського», до країни має бути заборонений в’їзд іноземцям, пов’язаних з масштабної корупцією, відмиванням грошей або порушеннями прав людини.

Як заявив голова комісії Сейму у закордонних справах Ояр Ерік Калниньш, рішення про підтримку цього закону «є справою честі для Латвії як демократичної та правової держави, а також справою совісті для кожного депутата Сейму».

Латвія стала шостою країною світу, яка ухвалила таке рішення.

Минулого місяця Литва оприлюднила за раніше ухваленим «актом Магнітського» свій перший список із 49 росіян, причетних, на думку офіційного Вільнюса, до порушення прав людини, корупцією та відмивання грошей.

Раніше санкції за «списком Магнітського» схвалили США, Велика Британія, Канада та Естонія. Списки постійно поповнюються, у грудні 2017 року міністерство фінансів США розширило глобальний «список Магнітського», туди включені, зокрема, глава Чечні Рамзан Кадиров, син генпрокурора Росії Артем Чайка і старша дочка покійного президента Узбекистану Гульнара Карімова.