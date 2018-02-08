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09 Лютий 2018, Київ 06:28
Новини | Міжнародні

Європарламент закликав Росію звільнити голову чеченського «Меморіалу» Тітіева

Оюб Тітієв

Європарламент закликав російську владу звільнити голову чеченського «Меморіалу» Оюба Тітієва. Таку резолюцію депутати ухвалили 8 лютого.

У документі говориться, що Росія має гарантувати права Тітієва на адвоката, медичну допомогу, фізичну недоторканність і захист від незаконного судового переслідування.

Оюба Тітієва затримали 9 січня. Його заарештували на два місяці за звинуваченням у зберіганні наркотиків. За словами правозахисника, справа проти нього сфабрикована, а наркотики йому в машину підкинули поліцейські. Провідні міжнародні правозахисні організації закликали російську владу звільнити Тітієва.

7 лютого справу Тітіева передали з МВС Чечні до регіонального управління Слідчого комітету. Захист правозахисника сподівається, що регіональні слідчі уважно вивчать показання Тітієва про те, як проходив огляд його автомобіля.

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