Понад 80% звернень щодо шахрайств в інтернеті в кіберполіції вважають розкритими

Кількість кіберзлочинів в Україні щороку зростає, повідомив перший заступник начальника Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак в ефірі Радіо Свобода у програмі «Деталі» .

«Найпоширеніший вид злочину – шахрайство в мережі інтернет. Нашими представниками вдалося виявити 2798 таких шахрайств, з яких у 2314 випадках були пред’явлені підозри про вчинення злочину», – розповів він.

Найчастіше шахраї створюють сайти і продають неіснуючий товар, дуже багато злочинів, які стосуються виманювання інформації з карток та онлайн-кредитування.

2017 року кіберполіція супроводжувала близько 7 тисяч кримінальних проваджень, з них 4,5 тисячі – винятково кіберзлочини, повідомляв раніше голова Департаменту кіберполіції виданню «Економічна правда».