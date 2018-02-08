Американський фондовий ринок упав вдруге за тиждень

Провідний американський фондовий індекс Dow Jones впав 8 лютого на 4,15%, або більш як на 1000 пунктів. Це сталося вдруге за тиждень – у понеділок, 5 лютого, цей індекс упав на 1175 пунктів, втративши близько 4,6%.

Інший важливий американський індикатор, S&P 500, також зазнав значних втрат. Від пікових значень, показаних 26 січня, він втратив понад 10%.

Індекс Dow Jones два тижні тому закрився на рекордно високому рівні 26 тисяч 616 пунктів.

Інвестори побоюються, що низький рівень безробіття, зростання витрат бюджету США та зростання заробітної плати стимулюватимуть Федеральну резервну систему (вона у США виконує роль центробанку – ред.) підвищувати облікову ставку, що збільшить вартість позикових коштів.

Президент США Дональд Трамп та деякі чиновники його адміністрації регулярно посилалися на зростання фондових індексів як ознаку економічного покращення. Від часу перемоги Трампа на виборах 2016 року індекс Dow Jones зріс більш як на 6 тисяч пунктів.