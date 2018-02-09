Обвал котирувань нафти спричинило зростання кількості бурових установок у США

До 62 доларів за барель падали 9 лютого котирування нафти марки Brent. У цілому ж втрати «чорного золота» від встановлених 25 січня пікових значень понад 70 доларів склали понад 10%.

Це сталося після виходу нової статистики, згідно з якою слідом за зростанням обсягу видобутку у США значно зросла й кількість бурових установок на нафтових і газових родовищах. За тиждень до 9 лютого у Сполучених Штатах стало на 29 бурових більше, а всього їх тепер 975.

Раніше цього тижня уряд США оприлюднив дані, що добовий обсяг видобутку в Сполучених Штатах сягнув рекордного рівня 10,25 мільйона барелей.

Енергетична інформаційна адміністрація (ЕІА – незалежна агенція в складі міністерства енергетики США) прогнозує, що видобуток сягне рівня 11 мільйонів барелей на день у листопаді 2018 року. У попередніх прогнозах ішлося, що цей рівень буде досягнутий на рік пізніше.

Деякі аналітики припускають, що добовий видобуток на рівні 11 мільйонів барелей стане реальністю ще раніше, наприкінці літа.

Котирування нафти впливають на економіку країн, значною мірою залежних від цієї сировини, зокрема, Росії. З рівня понад 100 доларів за барель ціна нафти впала у 2014 році, відтоді цей показник переважно перебував у діапазоні від 40 до 70 доларів.