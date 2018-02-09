Горбатюк: є загроза скасування рішення у справі Януковича через заочну процедуру

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляє про загрозу скасування рішення у справі екс-президента України Віктора Януковича через застосування заочної процедури. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Дозвіл суду на заочне розслідування – це черговий крок до завершення справ стосовно тих осіб, які слідство за матеріалами зібраних доказів вважає організаторами злочинів вчинених під час протесту. Але заочна процедура, яка регулюється КПК, викликає велику кількість нарікань з точки зору відповідності міжнародним конвенціям і практиці Європейського суду. На практиці це може означати, що навіть пройшовши цю процедуру, можна однозначно отримати скасування вироку міжнародним судом», – сказав Горбатюк.

Горбатюк наголошує на необхідності внесення змін до законодавства щодо заочного засудження.

«Інколи складається враження, що, певне, комусь вигідно, щоб були сумніви у легітимності цих процесів, щоб ті, хто під ними перебувають, в наступному отримували шанс чисто з процедурних питань скасувати вироки у справах», – сказав Горбатюк.

7 лютого Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького.

У травні 2016 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону, які стосуються заочного судочинства. Вони дозволяють заочно проводити слідство відносно осіб, які понад шість місяців перебувають у розшуку, ухиляючись від кримінального провадження чи підтверджено перебувають за кордоном. Ці зміни діяли до 15 квітня 2017 року.

У березні 2017 року депутати схвалили законопроект №5610, вказавши, що ці зміни діють «тимчасово, але не довше двох років».