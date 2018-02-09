Суд дозволив журналісту Алі Ферузу виїхати з Росії

Басманний суд Москви дозволив журналісту «Нової газети» Алі Ферузу виїхати в третю країну, повідомляє видання. Суддя Олена Ленська пояснила, що журналіст має право подати заяву судовим приставам з проханням виїхати з Росії, надавши відповідні документи.

2 лютого Московський міський суд зупинив процедуру видворення Феруза, а також дозволив йому виїхати в іншу країну. До свого від’їзду Феруз повинен перебувати в установі тимчасового тримання іноземних громадян, де провів півроку.

22 січня Верховний суд скасував рішення про видворення і направив справу Феруза на новий розгляд. Московському міському суду верховна інстанція порадила звернути увагу, що журналісту оформили проїзний документ Міжнародного комітету Червоного Хреста для самостійного виїзду до Німеччини.

На початку серпня минулого року Худоберди Нурматов (справжнє ім’я Феруза) був затриманий у Москві. Його звинуватили в порушенні міграційного законодавства. Феруз стверджує, що на батьківщині, в Узбекистані, його можуть звинуватити в співпраці з терористичними організаціями, піддати тортурам і вбити.Упродовж декількох років він безуспішно намагався отримати притулок або статус біженця в Росії.