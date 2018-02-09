«Приватбанк» з’ясовує в НБУ підстави надання інформації про рахунки співробітників «1+1»

Комерційний банк «Приватбанк» зробив до НБУ уточнювальний запит щодо надання інформації про банківські рахунки співробітників «1+1 Media». Про це 9 лютого на брифінгу в Дніпрі повідомила виконувач обв’язків голови правління «Приватбанку» Галина Пахачук.

«Національний банк має повне право таку інформацію замовити, проте ми зробили до Національного банку уточнюючий запит про те, що в цьому списку є просто прізвища та імена. Але для того, щоб банк міг професійно зробити свою роботу, має бути додаткова інформація, надана банком. На сьогодні банк зробив уточнення щодо процедури, законного способу, підстав, і, відповідно того, яким чином ми будемо передавати інформацію, щоб зберегти банківську таємницю», – сказала Галина Пахачук.

Присутній на брифінгу міністр фінансів України Олександр Данилюк висловив упевненість, що дії НБУ законні.

«Є певні дії, запити з боку Нацбанку, які, я впевнений, були зроблені в рамках закону», – сказав Олександр Данилюк.

Журналісти «1+1 Media» 8 лютого повідомили про запит від Нацбанку з проханням надати інформацію про банківські рахунки співробітників.

«Ми вимагаємо точного роз'яснення причин і логіки формування таких списків, в іншому випадку ми будемо вважати це фарсом і прямим політичним тиском на журналістів та менеджерів медіахолдингу», – заявили в «1+1 Media».

У НБУ пояснили, що під час здійснення інспекційної перевірки «Приватбанку» Нацбанк виявив низку транзакцій з ознаками правопорушень: регулятор зробив уже понад 70 запитів за такими операціями.

Речник президента України Святослав Цеголко 9 лютого у Facebook написав, що президент Петро Порошенко назвав неприпустимими дії, які можуть сприйматися як втручання в журналістську діяльність.

У грудні 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку», одним із колишніх акціонерів якого був Ігор Коломойський.