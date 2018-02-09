Шевченківський комітет подає президентові список претендентів на здобуття премії

Комітет з призначення Шевченківської премії 9 лютого проголосував за внесення на розгляд президента України подання про присудження Шевченківської премії 2018 року.

Комітет пропонує вважати лауреатом премії з літератури письменницю, поетесу і художницю Емму Андієвську – за книги «Міста-валети», «Бездзигарний час», «Шухлядні краєвиди», «Маратонський біг» і «Щодення: перископи». Андієвська є автором 29 поетичних збірок, п’яти книжок короткої прози, трьох романів та понад 9 тисяч картин. Живе і працює в Німеччині та США.

Емма Андієвська з 1959 до 1995 року працювала на Радіо Свобода. Вона народилася в Донецьку, який ще тоді, у 1931 році, був Сталіном. Але коли їй було 5 років, родина виїхала на Київщину через стан здоров’я Емми, і на новому місці тоді маленька дівчинка вперше почула українську мову. Бо в родині, хоч і українській, її батьки розмовляли тільки російською. Емма сама вивчила українську мову і донині залишається їй вірна.

Лауреатом із публіцистики Шевченківський комітет пропонує визнати Сергія Плохія за книгу «Брама Європи». Плохій – українсько-канадсько-американський історик, професор української історії і директор Українського наукового інституту в Гарварді.

Лауреатом премії з музичного мистецтва має стати Вікторія Польова за хорову симфонію на канонічні тексти «Світлі співи» в 15 частинах для солістів та мішаного хору а сарреllа. Вона композитор, член Національної спілки композиторів України.

Лауреатом із візуального мистецтва комітет пропонує вважати Павла Макова за проект Paradiso Perduto. Павло Маков – художник, член Королівського товариства живописців та графіків Великої Британії, член-кореспондент Академії мистецтв України.

Лауреатами премії з кіномистецтва в разі затвердження відповідного указу президента стануть Володимир Тихий, Ярослав Пілунський, Сергій Стеценко, Юрій Грузінов за цикл історико-документальних фільмів, присвячених Революції гідності. Ці режисери та оператори є представниками творчого об’єднання «Вавилон'13».

У категорії «Театр» переможця не визначили.

Національна премія України імені Тараса Шевченка – це державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована 1961 року.