У Дніпрі відкрили провадження щодо депутата міськради через антисемітські заклики в соцмережах – мер

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження щодо депутата міської ради Сергія Суханова, обраного від партії «Опозиційний блок» через пост у Facebook. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов з посиланням на слідче управління поліції.

За його даними, справа відкрита за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).

У поліції Дніпра ситуацію з відкриттям кримінального провадження наразі не коментують.

Свій пост депутат міської ради Сергій Суханов оприлюднив вранці 9 лютого, наразі цей допис зі сторінки депутата вже видалений. Натомість на сторінці з’явився допис з вибаченнями.

У коментарі Радіо Свобода у суботу Сергій Суханов заявив, що принципово не згоден зі звинуваченнями в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і назвав ситуацію «провокацією» політичних опонентів.

«Звісно, я не згоден зі звинуваченнями, це вигадки Філатова. Я веду антикорупційну діяльність і вже близько десятка людей з його оточення перебувають під загрозою кримінальних справ. Ситуації особливо ніякої не було. Я попросив вибачитись, переді мною вибачились і я сам попросив вибачень. Інцидент вичерпаний з двох сторін, тема ця закрита раз і назавжди», – сказав Радіо Свобода Сергій Суханов.

Водночас він заявив, що до правоохоронних органів його ще не викликали, але він готовий дати показання слідчим.

«Якщо будуть викликати, я піду й дам показання. Мені ховатись нічого», – сказав він.

Скріни з дописів Суханова оприлюднив блогер Ігор Куліковський.

Все почалося із особистої суперечки із одним із членів єврейської громади, після якої Суханов погрожував вийти зі своєї партії та очолити «визвольний рух» проти євреїв, якщо ті не вибачаться за члена своєї громади.