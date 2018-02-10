Олімпіада: у спринті українські біатлоністки не закріпилися у топ-10

На XXIII зимових Олімпійських Іграх завершився перший розіграш комплекту нагород з біатлону серед жінок – спринтерська гонка.

Найкращий результат серед українок показала Віта Семеренко – 22 хвилин 0,7 секунд та лише одна помилка під час стрільби, що дозволило олімпійській чемпіонці 2014 року (естафета) посісти 14 місце.

Валя Семеренко подолала дистанцію за 23 хвилини 20,9 секунд та припустилася 3 промахів – вона опинилася на 46 сходинці турнірної таблиці.

Дебютантка Олімпійських Ігор у Пхьончхані Анастасія Меркушина стала 55-ою. На її рахунку також 3 невлучних постріли і результат – 23 хвилини 32.3 секунди.

Ірина Варвинець, маючи в своєму активі 5 невлучних пострілів та загальний час 24 хвилини 48.1 секунди, стала 73-ою.



«Золото» здобула німкеня Лаура Дальмайєр, «срібло» – Марта Олсбю з Норвегії, «бронза» у Вероніки Віткової з Чехії.

Вже завтра, 11 лютого, свою боротьбу за нагороди у спринті розпочне чоловіча збірна України. Змагання стартують о 13:15 за київським часом.