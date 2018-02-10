В’ятрович про Висоцького і Цоя: я не вважаю, що їх треба забороняти

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович не вважає, що в Україні потрібно забороняти творчість Володимира Висоцького чи Віктора Цоя. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода – «Суботнє інтерв’ю».

«Лише хочу звернути увагу, що ця дискусія дуже швидко зійшла на манівці на предмет того, чи забороняти їх, чи не забороняти. Я не вважаю, що їх треба забороняти. Я вважаю просто, що ми повинні пам’ятати, що, власне, і цих діячів (Булгаков, Висоцький – ред.) російська пропаганда буде використовувати для посилення свого впливу. Тому що вони нагадують про єдиний культурний простір, який існував. Вони є інструментами відтворення цього єдиного культурного простору. Вони апелюють до цих концептів «один народ», який є абсолютно основою сучасної російської пропаганди», – пояснює В’ятрович.

Директор Українського інституту нацпам’яті наголошує, що безперечно «можна і треба вивчати і російську літературу в рамках світової літератури».

«Я не збираюся оцінювати творчість Висоцького. І я не хочу говорити, чи добра вона, чи погана. У мене теж є у домашній колекції платівок фактично повна збірка колекції Володимира Висоцького… І слухав багато Цоя свого часу. Я не збираюся засуджувати їх за їхню творчість», – додав В’ятрович.

За його словами, в нинішній ситуації потрібно розуміти, що їхню творчість, очевидно, вже без їх відома будуть використовувати як інструменти поновлення російського впливу.

Наприкінці січня В’ятрович на своїй сторінці у Facebook зарахував Висоцького і Цоя до «щупальців «русского мира». Цей пост викликав суперечки.