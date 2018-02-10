Прокуратура: вбивство під час сварки на Донеччині вчинив інспектор штабу батальйону «Дніпро-1»

Прокуратура Донецької області розслідує кримінальне провадження за фактом вбивства чоловіка інспектором штабу батальйону «Дніпро-1».

Як повідомляє прес-служба прокуратура, вбивство сталося унаслідок сварки: 48-річний співробітник батальйону «Дніпро-1» здійснив у 48-річного опонента постріл з табельної зброї.

«9 лютого у місті Часів Яр жінка запросила до себе додому знайомого та сімейну пару. Гості впродовж вечора розпивали спиртні напої, згодом жінка знайомого пішла додому, а господарка квартири лягла спати. Прокинутися жінку змусили крики та лайка чоловіків, які з’ясовували між собою стосунки. Коли побігла до кухні, щоб подивитися що сталося, її вдарили по голові, від чого вона втратила свідомість та впала на підлогу», – повідомляють у прокуратурі.

У прокуратурі зазначають, що чоловіка затримали, вирішується питання про повідомлення йому підозри і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У штабі АТО сьогодні вранці повідомляли, що вночі 10 лютого , «ймовірно, під час побутової сварки представником Національної поліції України було застосовано табельну зброю проти цивільної особи».