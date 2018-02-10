18 людей загинули унаслідок аварії автобуса в Гонконгу – влада

18 людей загинули, десятки отримали травми унаслідок аварії двоповерхового автобусу на околицях Гонконгу увечері 10 лютого, повідомляє місцева влада.

Серед загиблих 15 чоловіків і троє жінок, зазначила речниця поліції.

Медики зазначають, що травми отримали 47 людей, 19 з них – у тяжкому стані.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що автобус перекинувся.

Китайська газета Morning Post пише, що ця аварія – найбільша за кількістю жертв в Гонконгу з 2003 року, коли в ДТП за участю автобуса загинула 21 людина.