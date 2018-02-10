За 2017 рік на лаві підсудних опинилися 307 підозрюваних в участі в ОЗГ – поліція

У 2017 році на лаві підсудних опинилися 307 підозрюваних в участі в організованих злочинних групах, заявив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, передає прес-служба поліції.

«На лаві підсудних опинилися 307 учасників ОЗГ, серед яких – 83 організатори. Затримані обґрунтовано підозрюються у вчиненні понад тисячі кримінальних правопорушень, у тому числі 860 тяжких та особливо тяжких», – сказав Аброськін.

У поліції зазначають, що за 2017 рік оперативники затримали 16 злочинних груп з міжрегіональними зв’язками, дев’ять груп, «створених на етнічній основі», та дві групи з транснаціональними зв’язками.

Згідно з повідомленням, поліція викрила та нейтралізувала 13 озброєних банд у дев’яти областях – Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернівецькій.