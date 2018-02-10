У 2017 році Україну відвідали понад 14 мільйонів іноземців – Державна служба статистики

У 2017 році Україну відвідали понад 14,2 мільйона іноземців. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

З них майже 89 тисяч іноземних громадян прибули до України в службових, ділових та дипломатичних цілях, майже 39 тисяч – у туристичних, понад 13,7 мільйона – у приватних, майже 349 тисяч – у межах культурного та спортивного обміну, релігійних цілях та інших.

Згідно зі статистикою, найбільше до України прибували громадяни Молдови (понад 4,4 мільйона), Білорусі (понад 2,7 мільйона) та Росії (майже 1,5 мільйона).