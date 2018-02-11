Естонія та Росія обмінялися засудженими за шпигунство особами

Естонія та Росія обмінялися двома чоловіками, засудженими за шпигунство. Це сталося після того, як обидва отримали президентські помилування.

Представники естонської влади 10 лютого заявили, що естонський бізнесмен Райво Сусі був обмінений на громадянина Росії Артема Зінченка на кордоні.

«Естонія депортувала до Росії шпигуна, який тут вчинив злочин, таким чином, естонський бізнесмен міг повернутися до близьких йому людей після того, як він довгий час перебував у Росії», – ідеться в повідомленні.

Естонець була затиманий у московському аеропорту в лютому 2016 року за звинуваченням у шпигунстві в період з 2004 до 2007 років. Він був засуджений у 2017 році до 12 років за ґратами. Сусі є співвласником двох компаній, що займаються продажем та ремонтом літаків, під час затримання він перебував на шляху до однієї з країн Центральної Азії, Москва була транзитним пунктом для нього.

Торік уТаллінні Артем Зінченко був засуджений до п'яти років ув'язнення, суд визнав його винним у шпигунстві на користь російської військової розвідки ГРУ.